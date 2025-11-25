В 2026 году жителей Башкирии ждут девять сокращенных рабочих недель

Их ожидают девять сокращенных рабочих недель. Большинство из них совпали с общероссийскими праздничными днями.
Так, в феврале в республике отдохнут три дня — с 21-е по 23-е число. Жители региона будут праздновать День защитника Отечества. В марте короткий рабочий график ожидает с 10 по 13 числа месяца. Майские праздники сократят рабочую неделю в конце апреля — с 27-е по 30-е. Также сокращенные рабочие недели ожидаются с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.
Праздновать Ураза-байрам в республике будут 20 марта. Рабочая неделя продлится с 16 по 19 марта. 27 мая жители Башкирии получат дополнительный выходной по случаю Курбан-байрама.
4 ноября и 31 декабря в следующем году выпадут на выходные дни. В ноябре рабочая неделя составит четыре дня, последняя неделя декабря — три.