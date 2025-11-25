В 2026 году жителей Башкирии ждут девять сокращенных рабочих недель

Так, в феврале в республике отдохнут три дня — с 21-е по 23-е число. Жители региона будут праздновать День защитника Отечества. В марте короткий рабочий график ожидает с 10 по 13 числа месяца. Майские праздники сократят рабочую неделю в конце апреля — с 27-е по 30-е. Также сокращенные рабочие недели ожидаются с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.