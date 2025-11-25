Юрист Салкин: Грязный придверный коврик грозит штрафом до тысячи рублей

Грязный придверный коврик может стать причиной штрафа до одной тысячи рублей. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил юрист Михаил Салкин.
Он пояснил, что если коврик является источником неприятных запахов или насекомых, управляющая компания может потребовать его убрать из мест общего пользования.
По словам Салкина, случаев наложения штрафов за антисанитарный коврик на практике пока не зафиксировано, однако в теории можно привлечь к административной ответственности по статье 6.4 КоАП. Размер штрафа в таком случае составляет от 500 до одной тысячи рублей.
Кроме того, юрист отметил, что размещение коврика должно соответствовать нормам пожарной безопасности. При этом, если коврик не мешает эвакуации, его использование не запрещено, передает News.ru.
Ранее член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов ответил, грозят ли штрафы россиянам за выброс лекарств в мусор. Он рассказал, что в стране установлен разный порядок утилизации просроченных лекарств для физических и юридических лиц.