Турецкие врачи выявили 4 ключевых признака того, что партнер может изменить

Врачи-психиатры из Университета Коч в Стамбуле выявили 4 ключевых признака того, что партнер может начать изменять, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Эксперты опросили 280 человек в возрасте от 18 до 30 лет, они были не женаты, бездетны и состояли в отношениях не менее года. Анализ позволил ученым выделить 4 фактора, отвечающих за склонность партнера к измене.
Первый — измена партнеру со стороны родителя.
«Люди могут перенимать пассивно-агрессивное поведение родителей как защиту будущего своих романтических отношений и избегать проявления искренних эмоций, особенно негативных, в отношениях. Это может дать им ощущение контроля над чувствами обиды, разочарования и отвержения», — объяснили эксперты.
Второй фактор — повторяющаяся измена. Если человек уже прибегал к подобной стратегии в отношениях, он, вероятнее всего, повторит ее снова.
Третий важный момент — высокая склонность к избеганию привязанности, а также низкая толерантность к эмоциональной или физической близости.
«Вероятность измены может служить деактивирующей стратегией для людей с высоким уровнем избегания привязанности. Учитывая, что они ставят на первое место самозависимость с ограниченной близостью, измена может быть способом почувствовать себя независимым в серьёзных романтических отношениях», — подчеркнули ученые.
Четвертый признак — низкий уровень эмоциональной и сексуальной близости. Те, кто не испытывает сексуальную близость и удовлетворение в текущих серьёзных отношениях, могут быть склонны к измене, чтобы удовлетворить эти потребности.
