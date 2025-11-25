Строительство поликлиники на красноярском Пашенном близится к завершению

Об этом сообщили в минздраве.
Завершить все строительно-монтажные работы планируется к концу декабря 2025 года.
Площадь новой поликлиники — более 15 тыс. кв. м. Это будет многопрофильный амбулаторный центр на 600 посещений в день. В нем разместятся клинико-диагностическое отделение, инфекционный блок, блок неотложной помощи, рентгенология, центр амбулаторной хирургии. Приём будут вести терапевты, гинекологи, стоматологи и хирурги. Поликлиника будет оснащена флюорографом, маммографом, аппаратами для рентгенографии и компьютерной томографии.
Напомним, возводить поликлинику в красноярском микрорайоне Пашенный начали весной 2023 года. Подрядчик планировал полностью завершить общестроительные работы к 30 июня 2025 года, но сроки сдвинулись.