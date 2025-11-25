В Ташкенте снимают ограничения на полив деревьев питьевой водой в весенне-летний период

Почему это важно?
До сих пор по закону использовать питьевую воду для полива деревьев, газонов, цветов и других растений разрешалось только с полуночи до 5 утра. За нарушение грозил солидный штраф — от 412 тысяч до 1,2 млн сумов. Но эти правила давно не соответствуют нуждам современного мегаполиса и климата: город страдает от жары, пыли и недостатка влаги.
Что изменится.
Согласно новому указу, правило временного ограничения отменяется на весенне-летний период. Теперь разрешено поливать деревья, кустарники и цветы в течение всего дня. Это касается как частных участков, так и территорий, принадлежащих юридическим лицам — дворов, парков, скверов, промышленных зон и пр.
Однако ограничения на использование питьевой воды для других хозяйственных целей, например, мытья автомобилей, сохраняются.
Хокимият города Ташкента теперь будет обязан теперь не реже трёх раз в неделю, и обязательно в первую половину дня, проводить мойку деревьев и кустарников вдоль всех основных дорог столицы. Для многоквартирных домов город должен принять меры по установке специальных резервуаров для хранения воды, чтобы обеспечить регулярный полив озеленённых территорий.
Этот шаг поможет сохранить и приумножить зелёный фонд города, защитить растения в условиях жары и смога, сделать воздух свежее, а улицы — приятнее для жизни. Для жителей — это возможность не бояться штрафов и ухаживать за своими дворами, скверами и садами на благо всего города.