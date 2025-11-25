В Ташкенте снимают ограничения на полив деревьев питьевой водой в весенне-летний период

До сих пор по закону использовать питьевую воду для полива деревьев, газонов, цветов и других растений разрешалось только с полуночи до 5 утра. За нарушение грозил солидный штраф — от 412 тысяч до 1,2 млн сумов. Но эти правила давно не соответствуют нуждам современного мегаполиса и климата: город страдает от жары, пыли и недостатка влаги.