В Ташкенте в течение трёх месяцев будут созданы новые озёра и водоёмы

Такие объекты помогут поддерживать благоприятный микроклимат в столице, снизить уровень запылённости и повысить влажность воздуха, особенно в жаркие и засушливые месяцы. Кроме того, озёра и водоёмы будут выполнять функцию накопления и рационального распределения воды, что особенно важно для большого мегаполиса.
В сотрудничестве с Министерством водного хозяйства и «Узсувтаъминот» в четырёх направлениях Ташкента — на востоке, западе, севере и юге города — появится не менее трёх новых искусственных озёр и водоёмов. На каждом участке планируется благоустройство прилегающих территорий, создание рекреационных зон и современных инженерных систем водоотведения.
Параллельно, совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства за счёт средств Государственного целевого фонда по устранению национальных экологических проблем, в течение двух недель будет подготовлена отдельная программа по увеличению числа городских фонтанов как минимум вдвое. Соответствующее предложение представят в администрацию Президента Узбекистана.
Ожидается, что эти меры помогут не только сделать Ташкент более комфортным для жизни, но и создать дополнительные зоны отдыха, а также снизить влияние аномальной жары и смога, который стал большой проблемой в последние годы.
Проект станет одним из важнейших этапов по формированию «зелёного коридора» и созданию современной системы климатического комфорта для жителей столицы.