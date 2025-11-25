Ричмонд
В Ташкенте в течение трёх месяцев будут созданы новые озёра и водоёмы

Vaib.uz (Узбекистан. 25 ноября). Власти города Ташкента анонсировали масштабный проект по созданию новых искусственных озёр и водоёмов для улучшения городского климата и качества атмосферного воздуха. Как сообщается в новом указе президента, соответствующие работы будут выполнены в течение ближайших трёх месяцев.

Источник: Vaib.Uz

Такие объекты помогут поддерживать благоприятный микроклимат в столице, снизить уровень запылённости и повысить влажность воздуха, особенно в жаркие и засушливые месяцы. Кроме того, озёра и водоёмы будут выполнять функцию накопления и рационального распределения воды, что особенно важно для большого мегаполиса.

В сотрудничестве с Министерством водного хозяйства и «Узсувтаъминот» в четырёх направлениях Ташкента — на востоке, западе, севере и юге города — появится не менее трёх новых искусственных озёр и водоёмов. На каждом участке планируется благоустройство прилегающих территорий, создание рекреационных зон и современных инженерных систем водоотведения.

Параллельно, совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства за счёт средств Государственного целевого фонда по устранению национальных экологических проблем, в течение двух недель будет подготовлена отдельная программа по увеличению числа городских фонтанов как минимум вдвое. Соответствующее предложение представят в администрацию Президента Узбекистана.

Ожидается, что эти меры помогут не только сделать Ташкент более комфортным для жизни, но и создать дополнительные зоны отдыха, а также снизить влияние аномальной жары и смога, который стал большой проблемой в последние годы.

Проект станет одним из важнейших этапов по формированию «зелёного коридора» и созданию современной системы климатического комфорта для жителей столицы.