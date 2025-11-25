В Ташкенте могут ввести ограничения на движение автомобилей для улучшения качества воздуха

Все решения и указания Специальной комиссии, принятые в рамках её полномочий, обязательны для исполнения всеми государственными и частными структурами, а также для физических лиц. Это значит, что в случае ухудшения экологической обстановки в Ташкенте, ограничения для транспорта и промышленных объектов могут вводиться оперативно и без дополнительных согласований. Цель мер — снижение загрязнения, уменьшение запылённости, улучшение комфорта и здоровья жителей столицы.