В Ташкенте могут ввести ограничения на движение автомобилей для улучшения качества воздуха

Vaib.uz (Узбекистан. 25 ноября). В столице могут появиться совершенно новые ограничения для автотранспорта — такие меры планируются для улучшения экологической ситуации и снижения уровня загрязнения воздуха.

Источник: Vaib.Uz

Что предусматривается?

Созданная по указу президента специальная комиссия получила право вводить ряд беспрецедентных ограничений:

Ограничения по номерам: Комиссия сможет временно ограничивать движение транспорта по принципу «чётные/нечётные» дни в зависимости от цифр государственного регистрационного номера автомобиля. Электромобили при этом из-под ограничений выводятся.

Ограничения для грузового транспорта: В Ташкенте возможно введение временного запрета на въезд и движение грузовиков, особенно в периоды неблагоприятной экологической обстановки.

Локальные ограничения: Комиссия уполномочена определять конкретные типы транспорта, улицы и районы, где будет временно ограничено или приостановлено движение транспорта.

Временная или полная остановка вредных объектов: Комиссия может временно или полностью приостановить деятельность теплиц, предприятий и других объектов, негативно влияющих на качество воздуха.

Контроль за промышленными зонами: Определение предприятий и промышленных зон, которые необходимо вынести за пределы города, а также установление допустимых объёмов выбросов для промышленных предприятий. В случае превышения нормативов — деятельность будет приостанавливаться.

Все решения и указания Специальной комиссии, принятые в рамках её полномочий, обязательны для исполнения всеми государственными и частными структурами, а также для физических лиц. Это значит, что в случае ухудшения экологической обстановки в Ташкенте, ограничения для транспорта и промышленных объектов могут вводиться оперативно и без дополнительных согласований. Цель мер — снижение загрязнения, уменьшение запылённости, улучшение комфорта и здоровья жителей столицы.