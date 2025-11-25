В Узбекистане нашли затерянный «Железный город» Шёлкового пути: возможно, это изменит учебники истории

Американские и узбекские археологи обнаружили, как они считают, город Марсманда — центр железоделательного производства, который может переписать историю знаменитого Шелкового пути. В Узбекистане это место известно как Тугунбулак.
Обнаружение средневекового промышленного города на высоте более 2 100 метров над уровнем моря — результат трёх лет исследований с использованием высокотехнологичных дронов и обычных лопат — вызвало настоящий ажиотаж среди специалистов по Центральной Азии по всему миру. Найти поселение городского масштаба в таком высокогорном ландшафте оказалось полной неожиданностью.
Когда археологи начинали исследовать эти скалистые хребты, они вовсе не искали потерянный город. Их интересовали следы бронзового века, оставленные народами, жившими здесь около 4 000 лет назад. Это был нестандартный подход: большинство археологов в регионе работают на равнинных древних торговых центрах — Мерв, Хива, Бухара, Самарканд, — выстроившихся цепочкой через пустыни и степи.
В горах они обнаружили центр железоделательного производства площадью около 120 гектаров, окружённый мощными стенами, на высоте около 2 100 метров. Сейчас эта территория используется как пастбище, куда летом приходят только скотоводы, но тысячу лет назад здесь был развитый город, где выплавляли железо, производили оружие, инструменты, украшения.
В числе находок — богатые железом породы, мастерские по обработке металлов, остатки домов, керамика, стеклянные бусины, серебряные украшения, пряслицы для ткачества. На соседнем памятнике Ташбулак (в 5 км) также обнаружено крупное средневековое кладбище с более чем 650 захоронениями, что свидетельствует о раннем проникновении ислама в горные регионы.
Это открытие, несомненно, приведёт к переосмыслению роли кочевников, которых городское население, написавшее основную часть письменных источников, часто изображало варварами и разрушителями. Теперь становится ясно, что древние скотоводы не только заложили основы Шёлкового пути, но и были ключевыми фигурами в его развитии как международной торговой сети.
Исследователи намерены вернуться сюда летом 2026 года для раскопок в центральной части комплекса, где, возможно, располагался административный центр города. До этого они будут анализировать находки последних двух сезонов.