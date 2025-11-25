Учебно-развивающий центр появится около «Нижполиграфа» на Варварской

Решение об одобрении было принято ещё в сентябре 2023 года. После этого компания разработала проект планировки и межевания территории. 19 августа 2025 года Комиссия поддержала предложение инвестора о смене зонирования. В октябре 2025 года министерство выпустило новый приказ, на основании которого началась подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки города. До 28 ноября проект о внесении изменений вынесен на общественные обсуждения.