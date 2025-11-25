Ричмонд
Учебно-развивающий центр появится около «Нижполиграфа» на Варварской

В Нижнем Новгороде появится новый учебно-развивающий центр. Здание планируют построить на пересечении улиц Варварской и Академика Блохиной — напротив «Нижполиграфа».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Проект реализует компания ООО «Эстет 52».

Как сообщается на сайте городской администрации, чтобы приступить к строительству, инвестору пришлось инициировать изменение градостроительного зонирования. Сейчас участок относится к зоне смешанной многоквартирной и общественной застройки (ТЖсм). Компания предложила перевести его в категорию учебно-образовательных учреждений (ТОсп-у). Проект уже получил поддержку со стороны Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона.

Решение об одобрении было принято ещё в сентябре 2023 года. После этого компания разработала проект планировки и межевания территории. 19 августа 2025 года Комиссия поддержала предложение инвестора о смене зонирования. В октябре 2025 года министерство выпустило новый приказ, на основании которого началась подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки города. До 28 ноября проект о внесении изменений вынесен на общественные обсуждения.

Ранее сообщалось, что четырехэтажный медцентр появится на пересечении улиц Ульянова и Семашко в Нижнем Новгороде.