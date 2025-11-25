Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейтинг Трампа обновил антирекорд: былые преимущества президента теперь отталкивают избирателей

Рейтинг Трампа упал до рекордно низких значений.

Источник: Комсомольская правда

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня. Согласно опросу Daily Mail и JL Partners, его поддерживают лишь 45% респондентов.

Показатель снизился на шесть пунктов по сравнению с предыдущим исследованием и на целых десять пунктов за последние два месяца. Как отмечают аналитики, те качества и политические шаги, которые ранее привлекали избирателей, теперь, судя по всему, становятся причинами растущего разочарования.

Основные претензии граждан связаны с экономическим курсом, иммиграционной политикой и так называемым «подходом к управлению» действующего президента. Определенную роль в падении рейтинга играет и ситуация в сфере здравоохранения. Неожиданным результатом стало снижение на четыре пункта одобрения деятельности иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Белый дом оспорил данные опроса. Пресс-секретарь администрации Эбигейл Джексон подчеркнула, что менее чем за год Трамп «уже выполнил многие из обещаний, ради которых он был избран».

Ещё в конце октября стало известно, что рейтинг неодобрения президента США Трампа вырос до 57%. Большая часть американцев была разочарована длительным шатдауном.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше