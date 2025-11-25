Рейтинг Трампа обновил антирекорд: былые преимущества президента теперь отталкивают избирателей

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня. Согласно опросу Daily Mail и JL Partners, его поддерживают лишь 45% респондентов.
Показатель снизился на шесть пунктов по сравнению с предыдущим исследованием и на целых десять пунктов за последние два месяца. Как отмечают аналитики, те качества и политические шаги, которые ранее привлекали избирателей, теперь, судя по всему, становятся причинами растущего разочарования.
Основные претензии граждан связаны с экономическим курсом, иммиграционной политикой и так называемым «подходом к управлению» действующего президента. Определенную роль в падении рейтинга играет и ситуация в сфере здравоохранения. Неожиданным результатом стало снижение на четыре пункта одобрения деятельности иммиграционной и таможенной полиции (ICE).
Белый дом оспорил данные опроса. Пресс-секретарь администрации Эбигейл Джексон подчеркнула, что менее чем за год Трамп «уже выполнил многие из обещаний, ради которых он был избран».
Ещё в конце октября стало известно, что рейтинг неодобрения президента США Трампа вырос до 57%. Большая часть американцев была разочарована длительным шатдауном.