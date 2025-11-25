Ричмонд
Нарушителям придет «письмо счастья» или СМС: ГАИ сказала о начале автоматической фиксации нарушений проезда перекрестков

В Беларуси ГАИ начала автоматически фиксировать нарушения проезда перекрестков.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси нарушение правил проезда перекрестков начали фиксировать автоматически. Подробнее об этом рассказали в главном управлении Госавтоинспекции, сообщила пресс-служба МВД.

Так, ГАИ стала использоваться автоматическая фиксация нарушений проезда перекрестков, в том числе на запрещающий сигнал светофора и без соблюдения дорожных знаков «Направление движения по полосам».

— Контроль осуществляет Республиканская система мониторинга общественной безопасности, — прокомментировал начальник ГАИ Беларуси Виктор Ротченков.

Также уточняется, что количество мест фиксации проезда на красный свет и других нарушений на перекрестках будут увеличивать.

После того, как нарушение ПДД зафиксирует и обработает камера, собственнику авто придет так называемое «письмо счастья» — постановление о привлечении к ответственности. Одновременно может прийти и SMS-уведомление. Но в отличии от «письма» в СМС не будет указана сумма штрафа и расчетный счет.

Оплатить штраф ГАИ в Беларуси можно через систему ЕРИП или в отделениях банка.

Тем временем МЧС предупредило о сильных снегопадах в Беларуси 25 ноября: «Падение деревьев, налипание снега, отключение электричества».