Нарушителям придет «письмо счастья» или СМС: ГАИ сказала о начале автоматической фиксации нарушений проезда перекрестков

В Беларуси нарушение правил проезда перекрестков начали фиксировать автоматически. Подробнее об этом рассказали в главном управлении Госавтоинспекции, сообщила пресс-служба МВД.
Так, ГАИ стала использоваться автоматическая фиксация нарушений проезда перекрестков, в том числе на запрещающий сигнал светофора и без соблюдения дорожных знаков «Направление движения по полосам».
— Контроль осуществляет Республиканская система мониторинга общественной безопасности, — прокомментировал начальник ГАИ Беларуси Виктор Ротченков.
Также уточняется, что количество мест фиксации проезда на красный свет и других нарушений на перекрестках будут увеличивать.
После того, как нарушение ПДД зафиксирует и обработает камера, собственнику авто придет так называемое «письмо счастья» — постановление о привлечении к ответственности. Одновременно может прийти и SMS-уведомление. Но в отличии от «письма» в СМС не будет указана сумма штрафа и расчетный счет.
Оплатить штраф ГАИ в Беларуси можно через систему ЕРИП или в отделениях банка.
