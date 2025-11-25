Нарушителям придет «письмо счастья» или СМС: ГАИ сказала о начале автоматической фиксации нарушений проезда перекрестков

После того, как нарушение ПДД зафиксирует и обработает камера, собственнику авто придет так называемое «письмо счастья» — постановление о привлечении к ответственности. Одновременно может прийти и SMS-уведомление. Но в отличии от «письма» в СМС не будет указана сумма штрафа и расчетный счет.