Жительница Омска взяла на судебное заседание осиновый кол

Судебные приставы изъяли у пришедшей в суд женщины странный артефакт.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Омска пришла в суд с осиновым колом, сообщили в УФССП по Омской области.

Отмечается, что 50-летняя женщина и ее 20-летний сын пришли на заседание в Центральный суд. При осмотре сумки гражданки приставы обнаружили заточенный деревянный предмет. Они поинтересовались у омички, что это за артефакт, на что она ответила, что это осиновый кол.

По словам женщины, это ее энергетический талисман, обладающий защитной силой, и без него она никуда не ходит.

Несмотря на убеждения женщины, приставы все же изъяли ее амулет.

