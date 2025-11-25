Жительница Омска взяла на судебное заседание осиновый кол

Жительница Омска пришла в суд с осиновым колом, сообщили в УФССП по Омской области.
Отмечается, что 50-летняя женщина и ее 20-летний сын пришли на заседание в Центральный суд. При осмотре сумки гражданки приставы обнаружили заточенный деревянный предмет. Они поинтересовались у омички, что это за артефакт, на что она ответила, что это осиновый кол.
По словам женщины, это ее энергетический талисман, обладающий защитной силой, и без него она никуда не ходит.
Несмотря на убеждения женщины, приставы все же изъяли ее амулет.
