Желающих дать Братску в долг полмиллиарда рублей не нашлось

Электронные торги по определению финансовых организаций, которые дадут Братску в долг полмиллиарда рублей, признаны несостоявшимися. На аукционы никто не заявился. Соответствующая информация указана в карточках тендеров на сайте госзакупок, передает информационное агентство «ТК Город».
Как сообщалось ранее, власти города объявили два электронных аукциона на получение коммерческих займов на общую сумму 500 миллионов рублей. Один займ предполагалось взять на 840 дней в размере 240 миллионов рублей, другой — на 500 дней в размере 260 миллионов рублей. Максимальная процентная ставка, по которой мэрия Братска готова была оформить кредиты, по обоим предложениям составляла 17,5%. Однако такие условия банки не заинтересовало.
По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, — говорится в обоих карточках тендеров.
Вероятно, в скором времени власти города вновь объявят торги на более выгодных для банков условиях.
Братск остается одним из самых аккредитованных городов Иркутской области. По данным на 1 ноября, муниципальный долг города составляет 1,99 миллиарда рублей, из которых на бюджетные кредиты приходится около 760 миллионов и на коммерческие кредиты 1,2 миллиарда рублей.
Мэр Братска Александр Дубровин ранее упрекнул экс-спикера городской думы Ларису Павлову в закредитованности города (городской бюджет утверждает Дума Братска). Также мэр отметил, что сейчас власти города берут кредиты, чтобы рефинансировать займы, взятые ранее.