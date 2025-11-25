Желающих дать Братску в долг полмиллиарда рублей не нашлось

Как сообщалось ранее, власти города объявили два электронных аукциона на получение коммерческих займов на общую сумму 500 миллионов рублей. Один займ предполагалось взять на 840 дней в размере 240 миллионов рублей, другой — на 500 дней в размере 260 миллионов рублей. Максимальная процентная ставка, по которой мэрия Братска готова была оформить кредиты, по обоим предложениям составляла 17,5%. Однако такие условия банки не заинтересовало.