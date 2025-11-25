В Хабаровском крае полиция изъяла из незаконного оборота 77 кг чёрной икры

Чёрную икру, которую вёз подозреваемый, направили на экспертизу. Задержанный рассказал, что купил её у неизвестного лица за 300 тысяч рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами РФ).