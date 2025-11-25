Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае полиция изъяла из незаконного оборота 77 кг чёрной икры

В грузовике, остановленном в Хабаровском крае, обнаружили 154 контейнера с икрой рыб семейства осетровых.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские в Хабаровском крае задержали жителя Ханты-Мансийска, который подозревается в незаконном обороте водных биологических ресурсов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно предварительной информации, мужчина работает водителем грузовика и свыше 10 лет занимается перевозкой грузов с Сахалина в регионы в западной части РФ. Сотрудники МВД остановили его машину в один из рейсов.

«Во время проверки выяснилось, что фура загружена мороженой кетой. Однако среди мешков с рыбой они обнаружили нелегальный груз — 154 пластиковых контейнера с икрой рыб семейства осетровых общим весом 77 кг», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Чёрную икру, которую вёз подозреваемый, направили на экспертизу. Задержанный рассказал, что купил её у неизвестного лица за 300 тысяч рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами РФ).

Фигуранту расследования грозит тюремный срок продолжительностью до 4 лет. Грузовик, которым управлял мужчина, отправлен на спецстоянку.

Напомним, 10 октября Комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края сообщал, что в аэропортах региона за два месяца были пресечены попытки незаконного вывоза 145 кг красной икры. По результатам проведённых рейдов удалось выявить семь случаев нарушения правил перевозки.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше