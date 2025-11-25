В Хабаровском крае полиция изъяла из незаконного оборота 77 кг чёрной икры

Полицейские в Хабаровском крае задержали жителя Ханты-Мансийска, который подозревается в незаконном обороте водных биологических ресурсов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Согласно предварительной информации, мужчина работает водителем грузовика и свыше 10 лет занимается перевозкой грузов с Сахалина в регионы в западной части РФ. Сотрудники МВД остановили его машину в один из рейсов.
«Во время проверки выяснилось, что фура загружена мороженой кетой. Однако среди мешков с рыбой они обнаружили нелегальный груз — 154 пластиковых контейнера с икрой рыб семейства осетровых общим весом 77 кг», — написала Волк в своём Telegram-канале.
Чёрную икру, которую вёз подозреваемый, направили на экспертизу. Задержанный рассказал, что купил её у неизвестного лица за 300 тысяч рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами РФ).
Фигуранту расследования грозит тюремный срок продолжительностью до 4 лет. Грузовик, которым управлял мужчина, отправлен на спецстоянку.
Напомним, 10 октября Комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края сообщал, что в аэропортах региона за два месяца были пресечены попытки незаконного вывоза 145 кг красной икры. По результатам проведённых рейдов удалось выявить семь случаев нарушения правил перевозки.