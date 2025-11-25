Хабаровск станет площадкой следующего Форума МСП Россия — Китай

По итогам пленарного заседания состоялась встреча в «узком» формате с целью обсуждения перспектив и направлений сотрудничества МСП. На встрече спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов предложил Ли Хунчжуну провести VII Российско-Китайский форум малого и среднего предпринимательства в 2026 году в Хабаровске. Китайская сторона поддержала инициативу. При этом Ли Хунчжун отметил фундаментальную и ведущую роль субъектов малого и среднего предпринимательства в углублении двухстороннего торгово-экономического сотрудничества.