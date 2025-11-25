Хабаровск станет площадкой следующего Форума МСП Россия — Китай

VII Российско-Китайский форум МСП может пройти в Хабаровске в 2026 году. Об этом стало известно по итогам VI Российско-Китайского форума малого и среднего предпринимательства (МСП), прошедшем в г. Сиане провинции Шэньси КНР, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. В нем по приглашению Делового совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития принял участие первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов.
Центральным мероприятием стало пленарное заседание форума, на котором присутствовали представители государственных органов власти России и Китая, региональных администраций, а также деловых кругов. С китайской стороны участников приветствовал заместитель Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
По итогам пленарного заседания состоялась встреча в «узком» формате с целью обсуждения перспектив и направлений сотрудничества МСП. На встрече спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов предложил Ли Хунчжуну провести VII Российско-Китайский форум малого и среднего предпринимательства в 2026 году в Хабаровске. Китайская сторона поддержала инициативу. При этом Ли Хунчжун отметил фундаментальную и ведущую роль субъектов малого и среднего предпринимательства в углублении двухстороннего торгово-экономического сотрудничества.
На форуме прошли деловые сессии по основным направлениям сотрудничества МСП. В рамках сессии «Перспективы сотрудничества в сфере строительных инвестиций» Сергей Абрамов не только представил инвестиционный потенциал Хабаровского края и оказываемую преференциальную поддержку, но и масштабные инвестпроекты: по созданию промышленного парка строительных материалов и строительству финансового центра «Хабаровск-Сити».
Отдельно перспективы сотрудничества во внешнеэкономическом секторе обсудили в рамках сессии «Российско-Китайская торговля и e-commerce». Там Сергей Абрамов презентовал возможности уникального трансграничного проекта совместной российско-китайской кооперации по развитию о. Большой Уссурийский. Он обратил внимание на новые отрасли внешнеторгового сотрудничества: анимацию, высокотехнологичные производства и другие.
Опыт, полученный на форуме в Шэньси, будет использован на этапе подготовки участия в 2026 году представителей КНР в VII Российско-Китайском форуме МСП в Хабаровске.
Ранее ИА АmurMedia сообщало, что делегация Хабаровского края во главе с первым заместителем председателя правительства региона Сергеем Абрамовым принимает участие в III Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в г. Шеньян провинции Ляонин. Мероприятие было направлено на укрепление инвестиционных отношений и инновационное развитие торгового сотрудничества между Россией и Китаем.