Хокимият Ташкента создаст 33-км «зеленый коридор»

Хокимият Ташкента в 2026 году должен будет создать 33-км «зеленый» коридор, об этом говорится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Источник: Курсив

До начала апреля будущего года столичные власти разработают мастер-план «Зеленый Ташкент». Ожидается создание 700 современных общественных пространств и развитие инфраструктуры для велосипедистов.

Кроме того, Минстрой за две недели должен очистить декоративные фонтаны и увеличить их количество вдвое. Ведомство также должно провести анализ всех источников загрязнения. Жителей столицы также вовлекут в эко-мониторинг через платформу Air Monitoring Uzbekistan.

Среди других инициатив — внедрение автоматизированных станций мониторинга — 347 новых, еще 23 в школах.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что воздухоочистители освободили от импортных пошлин.