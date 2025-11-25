Хокимият Ташкента создаст 33-км «зеленый коридор»

До начала апреля будущего года столичные власти разработают мастер-план «Зеленый Ташкент». Ожидается создание 700 современных общественных пространств и развитие инфраструктуры для велосипедистов.
Кроме того, Минстрой за две недели должен очистить декоративные фонтаны и увеличить их количество вдвое. Ведомство также должно провести анализ всех источников загрязнения. Жителей столицы также вовлекут в эко-мониторинг через платформу Air Monitoring Uzbekistan.
Среди других инициатив — внедрение автоматизированных станций мониторинга — 347 новых, еще 23 в школах.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что воздухоочистители освободили от импортных пошлин.