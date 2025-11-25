В России выявили особо крупное мошенничество по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Томской области региональная прокуратура возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при капитальном ремонте моста в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили представители областной прокуратуры.
Согласно данным проверки, в начале 2025 года региональным управлением автомобильных дорог был заключен госконтракт с одной из торгово-строительных компаний на сумму 66 млн рублей. Подрядчик должен был капитально отремонтировать мостовый переход через реку Кайма на 34-м километре трассы Стрежевой-Нижневартовск.
Но, получив деньги совершенно ничего не было сделано. Компания не вернула деньги заказчику, а потратила их по своему усмотрению, что следствие трактовало как мошенничество. Уголовное дело возбуждено, соответственно, по части 4 статьи 159 УК РФ.
