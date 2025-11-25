Даже чаю не попили: В Молдове уничтожили больше тонны популярного напитка — в нем оказалось повышенное содержание пестицидов

ANSA сообщила об уничтожении партии импортного чёрного листового чая весом 1120 кг. Лабораторные проверки выявили в продукции повышенное содержание пестицида «Динотефуран», что противоречит нормам законодательства.
В период 2024—2025 годов специалисты исследовали 958 образцов чая, из которых 156 имели превышения по содержанию пестицидов. Некачественные партии не допустили к продаже: 17 965 кг были возвращены поставщикам, а 13 313 кг — уничтожены.
