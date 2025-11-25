Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даже чаю не попили: В Молдове уничтожили больше тонны популярного напитка — в нем оказалось повышенное содержание пестицидов

ANSA сообщила об уничтожении партии импортного чёрного листового чая весом 1120 кг.

Источник: Комсомольская правда

ANSA сообщила об уничтожении партии импортного чёрного листового чая весом 1120 кг. Лабораторные проверки выявили в продукции повышенное содержание пестицида «Динотефуран», что противоречит нормам законодательства.

В период 2024—2025 годов специалисты исследовали 958 образцов чая, из которых 156 имели превышения по содержанию пестицидов. Некачественные партии не допустили к продаже: 17 965 кг были возвращены поставщикам, а 13 313 кг — уничтожены.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Диаспора не дождалась угощений на Рождественский стол: В Германии изъяты и уничтожены посылки из Молдовы с сырым мясом, сыром и яйцами.

Таможенная проверка, проведённая на трассе А44 в районе Бад-Вюнненберга, стала серьёзным открытием для немецких властей (далее…).

Есть люди, а есть твари: в Молдове хозяева выбросили домашнюю собачку породы чихуахуа на дорогу и… уехали.

Предстоит поход к ветеринару, возможно будет открыть сбор средств на посещение ветклиники, сдачу анализов и последующее лечение (далее…).

Будь сегодня партия ПАС в оппозиции, многие ее члены были бы уже за решеткой: «У правящего в Молдове режима везде двойные стандарты, но это устраивает еврочиновников, потому что сегодня главным, определяющим является геполитический фактор».

Бывший министр экономики Александр Муравский считает, что ситуация в стране начнет меняться радикальным образом после окончания военных действий на Украине (далее…).