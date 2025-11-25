Ученые из Китая раскрыли, недостаток каких витаминов вызывает депрессию

Ученые из Сианьского университета Цзяотун в Китае провели крупное исследование, во время которого отследили влияние минералов и витаминов на психическое здоровье людей, материал из научного журнала Journal of Affective Disorders перевел aif.ru.
Уточняется, что команда проанализировала данные 200 тыс. человек. Участники эксперимента вели дневник питания, куда записывали все, что ели. Затем ученые считали количество поступаемых в организм минералов и витаминов.
Они выяснили, что более высокое потребление железа, магния и селена связано с более низким риском развития депрессии — на 12%, 9,5% и 12% соответственно.
Однако высокое потребление кальция наоборот повышает риск депрессии на 10,4% и тревожного расстройства на 15,4%.
Также анализ показал, что марганец способен снижать уровень суицидальных мыслей на 33%, а цинк — риск посттравматического стрессового расстройства на 57%.
Кроме того, защитное действие железа, калия, магния, цинка и селена ярче проявлялось у женщин до 55 лет, чем у мужчин из этой же возрастной категории.
«Обеспечение достаточного потребления магния, калия, цинка, меди и марганца на уровне РНИ (эталонного потребления питательных веществ) может стать прагматичным подходом к снижению риска расстройств настроения», — отметили ученые.
Однако они подчеркнули, что принимать добавки и лекарства стоит только по рекомендации лечащего врача.
