Омский суд вернул в госсобственность участок берега Иртыша в Розовке

Участок береговой полосы Иртыша в Розовском сельском поселении окончательно вернули в госсобственность. В состав участка частного лица незаконно попало почти 500 кв. метров берега.
С иском об его изъятии и возвращении в госсобственность к владельцу обратилась природоохранная прокуратура. Требование истец пояснил тем, что по закону береговая полоса является федеральной собственностью, доступ на которую открыт для всех граждан. Суд прокуратура выиграла, однако ответчик попытался обжаловать решение.
Как сообщили в ведомстве, апелляционная инстанция первоначальные выводы поддержала. Решение о возвращении в госсобственность участка берега Иртыша в Розовке вступило в законную силу.