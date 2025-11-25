Омский суд вернул в госсобственность участок берега Иртыша в Розовке

С иском об его изъятии и возвращении в госсобственность к владельцу обратилась природоохранная прокуратура. Требование истец пояснил тем, что по закону береговая полоса является федеральной собственностью, доступ на которую открыт для всех граждан. Суд прокуратура выиграла, однако ответчик попытался обжаловать решение.