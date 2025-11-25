Московские предприниматели отправляют сезонные вещи бойцам СВО

Владельцы московских магазинов, торговых центров, автосалонов, ресторанов и других заведений регулярно отправляют бойцам СВО гуманитарную помощь, сообщается на портале мэра и правительства российской столицы.
Сейчас предприниматели собирают для военнослужащих (помимо продуктов питания, средств личной гигиены, медикаментов и боевой техники) сезонные вещи: осенне-зимнюю одежду и обувь, подушки и одеяла.
«Владельцы строймаркета в Южном Медведкове Северо-Восточного административного округа столицы передали в зону боевых действий десятки комплектов постельного белья и одеял, а сотрудники двух продуктовых магазинов Ярославского района дополнительно направили с ними термобелье, 200 пар носков и сапоги. Представители торгового центра в Северном Медведкове закупили 60 матрасов», — приводятся в публикации примеры.
Ранее власти Москвы проинформировали, что студенты и преподаватели городских колледжей с начала года передали в зону СВО почти 15 тонн гуманитарной помощи.