Московские предприниматели отправляют сезонные вещи бойцам СВО

Для военнослужащих собирают осенне-зимнюю одежду, подушки и одеяла.

Источник: Аргументы и факты

Владельцы московских магазинов, торговых центров, автосалонов, ресторанов и других заведений регулярно отправляют бойцам СВО гуманитарную помощь, сообщается на портале мэра и правительства российской столицы.

Сейчас предприниматели собирают для военнослужащих (помимо продуктов питания, средств личной гигиены, медикаментов и боевой техники) сезонные вещи: осенне-зимнюю одежду и обувь, подушки и одеяла.

«Владельцы строймаркета в Южном Медведкове Северо-Восточного административного округа столицы передали в зону боевых действий десятки комплектов постельного белья и одеял, а сотрудники двух продуктовых магазинов Ярославского района дополнительно направили с ними термобелье, 200 пар носков и сапоги. Представители торгового центра в Северном Медведкове закупили 60 матрасов», — приводятся в публикации примеры.

Ранее власти Москвы проинформировали, что студенты и преподаватели городских колледжей с начала года передали в зону СВО почти 15 тонн гуманитарной помощи.