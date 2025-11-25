Швейцарскому домику в Кускове вернули первоначальный облик — Мэр Москвы

О завершении реставрации Швейцарского домика в Кускове сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.
По словам Сергея Собянина, Кусково ежегодно посещают сотни тысяч москвичей. «Знаменитую московскую усадьбу Кусково ежегодно посещают сотни тысяч гостей. Кто-то приходит в музей, чтобы полюбоваться предметами искусства. Кто-то — в лесопарк, чтобы принять участие в ярких городских фестивалях “Лето в Москве” и “Зима в Москве”», — написал мэр.
Градоначальник отметил, что Кусково давно стало «домашним парком» для жителей Вешняков и соседних районов. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом и отдыхают на аллеях под старыми липами. Атмосфера усадьбы XVIII века регулярно привлекает и кинематографистов — на территории снимают исторические фильмы.
Реставрация Кускова ведётся поэтапно с 2017 года. За это время обновили регулярный парк, лесопарк и тематические детские площадки, проложили беговые и велосипедные дорожки, создали зоны для старшего поколения, скейт-парк и памп-трек. Восстановили Горбатый мост, оформив его в стиле соседнего Голландского домика. Проведена экологическая реабилитация пяти прудов и канала Большого Дворцового пруда.
Одновременно велись работы на дворце, Голландском и Итальянском домиках, где теперь размещаются музейные экспозиции. Приведены в порядок хозяйственные постройки — кузня, сушильня и каретный сарай. Завершена реставрация павильона «Грот», обелиска и колонны со статуей Минервы.
Работы на Швейцарском домике, объекте культурного наследия федерального значения, завершены в ноябре. Постройку XIX века возвели по проекту архитектора Николая Бенуа на заказ графа Сергея Шереметева. Первый этаж оформлен под кирпичную кладку, второй украшен резным деревом — стилистикой альпийских шале.
Специалисты восстановили отмостку и цоколь, укрепили каменный первый этаж, расчистили и обработали фасады. Сложной частью работ стало восстановление деревянного сруба: его пришлось временно отделить от каменной конструкции и подвесить, чтобы заменить повреждённый венец. Отреставрированы резное крыльцо, балкон, деревянные колонны и лестница.
Внутри домика восстановили исторические печи, облицованные белым кафелем с голубой каймой, а также кирпичную кладку дымников и труб. Обновлены окна, двери, галереи и кровля.
