Швейцарскому домику в Кускове вернули первоначальный облик — Мэр Москвы

Реставрация Кускова ведётся поэтапно с 2017 года. За это время обновили регулярный парк, лесопарк и тематические детские площадки, проложили беговые и велосипедные дорожки, создали зоны для старшего поколения, скейт-парк и памп-трек. Восстановили Горбатый мост, оформив его в стиле соседнего Голландского домика. Проведена экологическая реабилитация пяти прудов и канала Большого Дворцового пруда.