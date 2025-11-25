Уфимскому хоккейному клубу «Салават Юлаев» исполнилось 64 года

Ровно 64 года назад в Уфе появилась команда при спортивном клубе, получившем имя «Салават Юлаев». Как сообщили в мэрии, создание этого клуба в 1961 году положило начало развитию профессионального хоккея в столице Башкирии.
Первые шесть лет команда проводила матчи под открытым небом на стадионе «Труд». Ситуация изменилась благодаря директору местного приборостроительного завода Николаю Ковалеву, который был страстным поклонником хоккея. Он организовал строительство крытой ледовой арены, используя ресурсы своего предприятия и взяв на себя всю ответственность за этот проект.
Уфимский дворец спорта был построен к концу 1967 года. По мнению специалистов, без собственной современной площадки команда вряд ли смогла бы в 1978 году впервые выйти в высшую лигу.
Современный хоккейный клуб «Салават Юлаев» был образован в 1989 году. С 1992 года команда выступает в Межнациональной хоккейной лиге, а с 1997 года — в Российской хоккейной лиге. Первые значительные успехи пришли в середине 1990-х годов, когда клуб три сезона подряд завоевывал бронзовые медали чемпионата.
В 2008 году «Салават Юлаев» вступил в Континентальную хоккейную лигу. Для соответствия требованиям лиги в Уфе была построена новая арена «Уфа-Арена», поскольку старый Дворец спорта вмещал лишь около 3000 зрителей вместо требуемых 8000.
Наибольших достижений клуб добился в сезоне 2007/2008, став чемпионом России, а в 2010/2011 — обладателем Кубка Гагарина. В последующие годы команда неоднократно завоевывала серебряные и бронзовые награды, продолжая борьбу за главный трофей КХЛ.
