Уфимскому хоккейному клубу «Салават Юлаев» исполнилось 64 года

Первые шесть лет команда проводила матчи под открытым небом на стадионе «Труд». Ситуация изменилась благодаря директору местного приборостроительного завода Николаю Ковалеву, который был страстным поклонником хоккея. Он организовал строительство крытой ледовой арены, используя ресурсы своего предприятия и взяв на себя всю ответственность за этот проект.