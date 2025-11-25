Из Красноярска запустят еще больше авиарейсов в Китай

«С 26 ноября 2025 года частота полетов в Пекин возрастает до трех раз в неделю в связи со стабильным ежемесячным ростом пассажиропотока на данном направлении. Полеты в Санью сохраняют высокую востребованность в зимне-весенний сезон. Статистика полетов в Харбин показывает рост пассажиропотока на 9%, а также увеличение частоты полетов по сравнению с 2024 годом. По Маньчжурии в сентябре зафиксирован рекордный прирост пассажиров — на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказали в пресс-службе воздушной гавани.