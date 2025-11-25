Ричмонд
Сотни килограммов поддельной черной икры из Китая завезли в Россию

В Россию поступили крупные партии поддельной черной икры из Китая. На данный момент товар активно распространяется в рознице и интернете. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash. Продукцию распространяют в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири под видом оригинальной, но в десятки раз дешевле.

В Россию поступили крупные партии поддельной черной икры из Китая. На данный момент товар активно распространяется в рознице и интернете. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash. Продукцию распространяют в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири под видом оригинальной, но в десятки раз дешевле.

По информации канала, продавцы икры заранее создали интернет-магазины в Telegram, искусственно увеличили число подписчиков и отзывов, а также разослали объявления в локальные чаты.

Поддельную продукцию предлагают по цене около 200 рублей за 100 граммов, в то время как настоящая икра стоит не менее 10 тысяч за тот же объем. При этом оплату мошенники принимают только переводом на карту, в результате чего у некоторых покупателей заблокировались банковские счета, передает Telegram-канал Mash.

Ранее доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко рассказала, что в преддверии Нового года цены на красную рыбу и икру в российских магазинах могут увеличиться на пять-семь процентов.