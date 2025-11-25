Сотни килограммов поддельной черной икры из Китая завезли в Россию

Поддельную продукцию предлагают по цене около 200 рублей за 100 граммов, в то время как настоящая икра стоит не менее 10 тысяч за тот же объем. При этом оплату мошенники принимают только переводом на карту, в результате чего у некоторых покупателей заблокировались банковские счета, передает Telegram-канал Mash.