Сотрудники паралимпийских и сурдлимпийских школ Челябинска начнут получать стимулирующие выплаты

В школе занимаются спортсмены с инвалидностью. Она была открыта в Челябинске пять лет назад. За это время спортсмены завоевали более 1000 медалей на всероссийских соревнованиях и более 300 медалей на международных турнирах. Также взяли восемь наград на Летних сурдлимпийских играх и две медали на летних Паралимпийских играх. Сейчас в школе развивают 24 вида спорта и шесть направлений адаптивной физической культуры. Особую актуальность работы школы приобрела с началом СВО — развитие адаптивных видов спорта помогает участникам спецоперации возвращаться к полноценной жизни.