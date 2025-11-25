Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЯНАО инвалид четыре года не мог получить новое жилье после пожара. Видео

В Лабытнанги (ЯНАО) инвалид получил благоустроенное жилье после того, как лишился квартиры в результате пожара в 2021 году. Целых четыре года он жил в временном жилье из маневренного фонда без договора социального найма. Чтобы исправить это, потребовалось вмешательство прокуратуры.

Благодаря вмешательству прокуратуры мужчина получил ключи от новой квартиры.

В Лабытнанги (ЯНАО) инвалид получил благоустроенное жилье после того, как лишился квартиры в результате пожара в 2021 году. Целых четыре года он жил в временном жилье из маневренного фонда без договора социального найма. Чтобы исправить это, потребовалось вмешательство прокуратуры.

«Прокуратура Лабытнанги провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его жилищных прав. Установлено, что имеющий инвалидность мужчина в 2021 году в результате пожара лишился единственного жилья. Органом местного самоуправления ему было предоставлено временное жилье маневренного фонда. Договор социального найма жилого помещения заключен не был», — написано на сайте ведомства.

Ситуация привлекла внимание надзорного органа после того, как инвалид обратился с жалобой на нарушение своих прав. Сейчас ему уже предоставлены ключи от новой квартиры.