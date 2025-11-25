В ЯНАО инвалид четыре года не мог получить новое жилье после пожара. Видео

В Лабытнанги (ЯНАО) инвалид получил благоустроенное жилье после того, как лишился квартиры в результате пожара в 2021 году. Целых четыре года он жил в временном жилье из маневренного фонда без договора социального найма. Чтобы исправить это, потребовалось вмешательство прокуратуры.