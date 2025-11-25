Экс-футболист Алдонин показал, как выглядит во время борьбы с раком

В клубе ЦСКА рассказали, что у Алдонина тяжелая стадия онкологии. Он проходит дорогостоящее лечение за границей. Его друг и коллега Дмитрий Булыкин сообщил, что Евгений пережил несколько операций. Впереди у него второй этап лечения.