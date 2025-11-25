Ричмонд
Экс-футболист Алдонин показал, как выглядит во время борьбы с раком

У экс-капитана сборной РФ Алдонина обнаружили рак желудка.

Источник: Аргументы и факты

Бывший капитан сборной России по футболу, игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин опубликовал в соцсетях свою фотографию, показав, как выглядит во время борьбы с раком.

45-летний экс-спортсмен не стал добавлять к снимку никаких подписей.

О том, что Алдонин серьезно болен, 22 ноября сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ). В сообщении говорилось, что экс-капитану сборной РФ потребуется длительное и дорогостоящее лечение. Был объявлен сбор средств.

В клубе ЦСКА рассказали, что у Алдонина тяжелая стадия онкологии. Он проходит дорогостоящее лечение за границей. Его друг и коллега Дмитрий Булыкин сообщил, что Евгений пережил несколько операций. Впереди у него второй этап лечения.