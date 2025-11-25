Владимир Путин поздравил с юбилеем Ельцин-центр

Ельцин-центр — центр исторического наследия первого российского президента Бориса Ельцина. Он был открыт 25 ноября 2015 года по ФЗ № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» как научно-исследовательский центр для проведения научных и обучающих конференций. На церемонии открытия присутствовал Владимир Путин. На строительство потратили более 7 млрд руб. Его площадь составляет 88 тыс. кв. м, из них музей с прилегающими помещениями занимает 22 тыс. кв. м. В нем также расположены библиотека, книжный магазин, образовательный и детский центры, выставочные залы, конференц-зал с функцией кинотеатра.