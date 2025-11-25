Ричмонд
Основные приоритеты бюджета названы в Иркутской области

В регионе уже создана антикризисная комиссия и разработана соответствующая программа.

Источник: SuperOmsk.ru

В Иркутской создали антикризисную комиссию и уже разработали программу. Об этом irk.aif.ru узнали от пресс-службы правительства региона.

«Выделено два основных направления работы: рост доходов и оптимизация расходов областного бюджета Несмотря на непростую ситуацию, социальные обязательства остаются у Правительства Иркутской области в приоритете», — сообщил Игорь Кобзев.

Также ведётся работа над законопроектом о территориях и организационных основах местного самоуправления. Закон сохраняет возможность прямых выборов мэров территорий, границы муниципалитетов также оставили без изменений.

Во время встречи губернатора Иркутской области и полпредом в СФО Анатолием Серышевым были подняты вопросы о поддержке участников специальной военной операции, газификации области и строительства нового аэропорта.