Основные приоритеты бюджета названы в Иркутской области

В Иркутской создали антикризисную комиссию и уже разработали программу. Об этом irk.aif.ru узнали от пресс-службы правительства региона.
«Выделено два основных направления работы: рост доходов и оптимизация расходов областного бюджета Несмотря на непростую ситуацию, социальные обязательства остаются у Правительства Иркутской области в приоритете», — сообщил Игорь Кобзев.
Также ведётся работа над законопроектом о территориях и организационных основах местного самоуправления. Закон сохраняет возможность прямых выборов мэров территорий, границы муниципалитетов также оставили без изменений.
Во время встречи губернатора Иркутской области и полпредом в СФО Анатолием Серышевым были подняты вопросы о поддержке участников специальной военной операции, газификации области и строительства нового аэропорта.