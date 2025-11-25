Завод на Кубани ускорил производство металлических балок для опорных кранов

Производитель подъемно-транспортного оборудования «Кран Хорс» из Краснодарского края ускорил время изготовления металлических балок для опорных кранов на 41,2%. Таких результатов удалось достичь при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики региона.
Внедрять улучшения в течение полугода сотрудникам компании помогали эксперты регионального центра компетенций.
«Одним из главных достижений в проекте всегда является формирование эффективной команды, которая способна находить нестандартные решения и постоянно повышать качество своей работы. Ведь если сотрудники сами активно участвуют в улучшении производственных процессов, проявляя инициативу и ответственность, производство превращается в гибкую систему, способную быстро адаптироваться к изменениям рынка. Это залог успеха любой компании, поскольку такая организация уверенно движется вперед, опережая конкурентов и укрепляя свою позицию на рынке», — отметил исполняющий обязанности министра экономики региона Алексей Юртаев.
Теперь рабочая группа приступила к улучшению процесса производства кран-балки. Планируется сократить время изготовления и увеличить выработку не менее чем на 10%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.