Следком возобновил расследование убийства тёти и бабушки Прохора Шаляпина

Ранее Life.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин потребовал возобновить расследование зверского убийства двух своих родственниц. По приговору суда, Лиманский убил лишь одну женщину, а задержали его за это спустя аж 24 года. В квартире были найдены его отпечатки пальцев. Лиманский был знаком с тётей певца. В феврале 1996 года он влез к ней в квартиру и убил её из личной неприязни, как указано в материалах дела. Он зарезал 30-летнюю женщину, а затем ещё и выстрелил в её тело. То же самое произошло и с 60-летней бабушкой артистка Людмилой Колесниковой.