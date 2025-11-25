Ричмонд
В Красноярском крае 25 ноября начался обмен транспортных карт

Новая билетная система запустится в регионе с 1 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

25 ноября в Красноярском крае начался обмен транспортных карт. В региональном министерстве транспорта пояснили, что новая билетная система «СберТройка» запустится с 1 декабря 2025 года.

Уже сегодня держатели транспортных карт смогут обратиться в пункты обслуживания «Красноярскавтотранс» для перевода остатка средств и активации новой карты. Деньги переведут в течение трех рабочих дней.

Приобрести транспортные карты можно в отделениях «Почты России», киосках «Роспечати» и офисах «Телекомсервиса». Ее стоимость — 105 рублей.

Личный кабинет будет доступен через сайт «Транспортная карта» (компьютеры и iOS), а также в мобильном приложении «Т-карта» для устройств на Android.

Напомним, что проезд в общественном транспорте можно оплатить наличкой, банковской картой или с помощью QR-кода.

Ранее жителям края напомнили о рисках при покупке продуктов через социальные сети и мессенджеры.