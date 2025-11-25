В День матери пермский зоопарк для мам будет бесплатным. Афиша

«Для всех мам приготовлен приятный подарок: при предъявлении на кассе документа на ребенка (паспорт со сведениями о детях, свидетельство о рождении или карточка ребенка на Госуслугах) — вход для мамы будет бесплатным», — сообщает зоопарк в Telegram. Более того, 30 ноября — это последнее воскресенье месяца — день, когда вход в зоопарк свободен для многодетных семей.