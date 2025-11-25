В Казани отремонтировали 12 участков дорог

Работы провели на улицах Сахалинской, Воровского, Октябрьской, А. Еники, Г. Г. Камала, Товарищеской, Курашова, Рахимова, Декабристов, А. Кутуя и Журналистов. Например, на улицах Товарищеской и А. Еники заменили асфальт на проезжей части, привели в порядок тротуары, сделали велосипедную дорожку, упорядочили парковочные места и не только. По улице Г. Камала, помимо укладки нового асфальта, специалисты сделали освещение, которого раньше не было.