В Казани отремонтировали 12 участков дорог

Ремонт 12 участков дорог протяженностью около 7 км провели в Казани в Республике Татарстан при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Казанском городском общественном центре.
Работы провели на улицах Сахалинской, Воровского, Октябрьской, А. Еники, Г. Г. Камала, Товарищеской, Курашова, Рахимова, Декабристов, А. Кутуя и Журналистов. Например, на улицах Товарищеской и А. Еники заменили асфальт на проезжей части, привели в порядок тротуары, сделали велосипедную дорожку, упорядочили парковочные места и не только. По улице Г. Камала, помимо укладки нового асфальта, специалисты сделали освещение, которого раньше не было.
Кроме того, в городе отремонтировали мост через канал Булак по улице К. Наджми и путепровод на улице Достоевского. Рабочие заменили изношенные элементы несущих конструкций и обновили дорожное покрытие.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.