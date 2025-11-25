Ричмонд
В Казани отремонтировали 12 участков дорог

Общая протяженность обновленных отрезков — 7 км.

Ремонт 12 участков дорог протяженностью около 7 км провели в Казани в Республике Татарстан при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Казанском городском общественном центре.

Работы провели на улицах Сахалинской, Воровского, Октябрьской, А. Еники, Г. Г. Камала, Товарищеской, Курашова, Рахимова, Декабристов, А. Кутуя и Журналистов. Например, на улицах Товарищеской и А. Еники заменили асфальт на проезжей части, привели в порядок тротуары, сделали велосипедную дорожку, упорядочили парковочные места и не только. По улице Г. Камала, помимо укладки нового асфальта, специалисты сделали освещение, которого раньше не было.

Кроме того, в городе отремонтировали мост через канал Булак по улице К. Наджми и путепровод на улице Достоевского. Рабочие заменили изношенные элементы несущих конструкций и обновили дорожное покрытие.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.