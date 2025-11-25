В городе Бабаево Вологодской области открыли новый спортивный стадион

На площадке оборудовали футбольное поле с искусственной травой и дренажной системой, трибуны на 260 зрителей с навесом, местами для судей и запасных. Есть круговая дорожка протяженностью 400 м, прямая дорожка на 100 м и яма для прыжков в длину. Также построена универсальная площадка 30×20 м для мини-футбола, волейбола и баскетбола.