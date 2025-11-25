В городе Бабаево Вологодской области открыли новый спортивный стадион

Новый современный спортивный стадион открыли в городе Бабаево Вологодской области при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Бабаевского района.
На площадке оборудовали футбольное поле с искусственной травой и дренажной системой, трибуны на 260 зрителей с навесом, местами для судей и запасных. Есть круговая дорожка протяженностью 400 м, прямая дорожка на 100 м и яма для прыжков в длину. Также построена универсальная площадка 30×20 м для мини-футбола, волейбола и баскетбола.
«На стадионе будут тренироваться школьные команды, секции по футболу и легкой атлетике, здесь можно проводить районные турниры, фестивали ГТО, массовые спортивные праздники. Уверена, что новый стадион станет местом притяжения для всех любителей активного отдыха», — отметила глава Бабаевского округа Наталья Миронова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.