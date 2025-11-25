В поселке Центральном Самарской области открылся новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», открылся в поселке Центральном Самарской области. Об этом сообщили в администрации Богатовского района.
В медпункте есть аппарат ЭКГ, гинекологическое кресло, сухожаровой шкаф для стерилизации инструментов, новая мебель и специализированные столы для хранения медицинских приборов. В ФАПе работает фельдшер, еще будут приезжать узкие специалисты.
«Жители поселка давно ждали открытия нового ФАПа. Это современное, комфортное и полностью укомплектованное здание, соответствующее всем стандартам», — отметила главный врач Богатовской центральной районной больницы, подразделением которой является новый ФАП, Юлия Полушкина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.