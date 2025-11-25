Волгоградские несушки перевыполнили план по яйцам

По информации облкомсельхзоза, на производство яйца в регионе ориентированы четыре ведущих предприятия. Основной является группа компаний «Восток» — на их долю приходится 83% всего промышленного производства. Обеспечение жителей качественной местной продукцией является приоритетной целью в развитии агропромышленного комплекса, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым на предстоящее десятилетие.
Отмечается, что наращивать показатели позволяет высокая обеспеченность собственными кормами. Сельхозтоваропроизводители региона заготовили 373,2 тыс. тонн зернофуража — 102,1% от плана с учетом остатков.
Также специалисты хозяйств и ученые региональных исследовательских площадок уделяют серьезное внимание разработке новых видов кормов и добавок — проводимые изыскания получают высокую федеральную оценку. В частности, Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции удостоен золотых медалей Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» за разработку кормов для свиноводства и птицеводства.
Новые технологии в кормлении используют также агрофирма «Восток» и птицефабрика «Волжская» — их продукция отмечена золотыми медалями главной аграрной выставки страны.
