В Севастополе отремонтируют дорогу Крепостное шоссе — ДСН «ДНТ “Союзстрой”»

Ремонт участка дороги Крепостное шоссе — ДСН «ДНТ “Союзстрой”» в Севастополе начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Протяженность отрезка составляет почти 500 метров, он находится на мысе Фиолент. Изначально работы планировалось начать в 2026 году, но благодаря досрочному завершению запланированных объемов 2025 года удалось заключить контракт раньше.
«На объекте предусмотрено: восстановление дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия, замена бортовых камней», — добавили в дирекции.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.