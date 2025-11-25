Ричмонд
Сергей Собянин рассказал о новом образовательном комплексе в Раменках

В нем два блока: детский сад на 125 мест и школа для 300 учеников.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

В Раменках, одном из самых озелененных районов города, построили образовательный комплекс для 425 детей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Четырехэтажное здание на улице Светланова возвели по Адресной инвестиционной программе. Там два блока: детский сад на 125 мест и школа на 300 мест», — написал Мэр Москвы.

Школьное отделение оснащено универсальными и специализированными учебными кабинетами, ИТ-полигоном и лабораторно-исследовательским комплексом, залами для занятий спортом и проведения мероприятий, медиатекой, а также зонами отдыха.

В дошкольном отделении есть просторный вестибюль, уютные группы и физкультурный зал.

На территории сделали пять игровых площадок для дошкольников. Для ребят постарше оборудовали полноценное спортивное ядро.

Образовательный комплекс уже работает — его открыли 1 сентября. Сюда ходят дети, проживающие в районе, а также он будет востребован у горожан, переехавших по программе реновации.

Около 250 гектаров земли выделено для реализации городских проектов за счет бюджета.

Работы по созданию социальной инфраструктуры в районе продолжаются. Например, инвесторы возводят там образовательные комплексы на 550 и 2050 мест.

