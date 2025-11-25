Ричмонд
В Хабаровском крае более 2000 семей получили выплаты на первого ребенка

В 2025 году размер этой выплаты составляет 45 688 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжается реализация президентской программы поддержки семей. В рамках президентского нацпроекта «Семья» молодые семьи при рождении первого ребенка получают единовременную выплату в двойном размере прожиточного минимума. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В 2025 году размер этой выплаты составляет 45 688 рублей. Получить ее могут женщины, родившие первого ребенка, при условии, что они являются гражданками России и постоянно проживают на территории Хабаровского края.

С начала года такую финансовую помощь уже получили 2021 семья в регионе. Эта мера поддержки особенно важна для молодых родителей, помогая им в первый год жизни ребенка.

Кроме этой выплаты, в крае действуют и другие формы поддержки семей с детьми. Родители могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а при рождении второго ребенка семья имеет право на региональный материнский капитал. Все эти меры направлены на создание благоприятных условий для роста и развития детей в Хабаровском крае.