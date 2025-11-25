В Хабаровском крае более 2000 семей получили выплаты на первого ребенка

Кроме этой выплаты, в крае действуют и другие формы поддержки семей с детьми. Родители могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а при рождении второго ребенка семья имеет право на региональный материнский капитал. Все эти меры направлены на создание благоприятных условий для роста и развития детей в Хабаровском крае.