В Хабаровском крае более 2000 семей получили выплаты на первого ребенка

В Хабаровском крае продолжается реализация президентской программы поддержки семей. В рамках президентского нацпроекта «Семья» молодые семьи при рождении первого ребенка получают единовременную выплату в двойном размере прожиточного минимума. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 2025 году размер этой выплаты составляет 45 688 рублей. Получить ее могут женщины, родившие первого ребенка, при условии, что они являются гражданками России и постоянно проживают на территории Хабаровского края.
С начала года такую финансовую помощь уже получили 2021 семья в регионе. Эта мера поддержки особенно важна для молодых родителей, помогая им в первый год жизни ребенка.
Кроме этой выплаты, в крае действуют и другие формы поддержки семей с детьми. Родители могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а при рождении второго ребенка семья имеет право на региональный материнский капитал. Все эти меры направлены на создание благоприятных условий для роста и развития детей в Хабаровском крае.