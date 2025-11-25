В селе Нижний Воч в Коми установили водоочистные сооружения

Новые водоочистные сооружения, установленные при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», заработали в селе Нижний Воч в Республике Коми, сообщили в администрации Усть-Куломского района.
В подземных водах данной местности содержится большое количество железа, поэтому ранее приходилось использовать дорогостоящие фильтры. Теперь благодаря новому оборудованию качественной питьевой водой обеспечены школа и детский сад.
В следующем году планируется проложить водопроводные сети и установить водозаборные колонки. Это позволит охватить централизованным водоснабжением еще большее количество зданий.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.