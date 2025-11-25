Аксубаевская больница в Татарстане получила передвижной наркозный аппарат

Современный передвижной наркозный аппарат поступил в Аксубаевскую центральную районную больницу (ЦРБ) Татарстана при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в совете Аксубаевского муниципального района.
Оборудование предназначено для обеспечения безопасности при анестезии и интенсивной терапии в операционных, реанимационных и приемных отделениях. Оно также позволяет врачам применять современные методы ингаляционного наркоза — более контролируемые, щадящие и с минимальным риском осложнений в послеоперационном периоде.
«Получение современного оборудования — важный шаг в укреплении материально-технической базы нашего учреждения и повышении качества медицинской помощи для жителей района. Благодаря поддержке республиканских властей и реализации национальных проектов мы последовательно модернизируем больницу», — отметил главный врач Аксубаевской ЦРБ Григорий Порсев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.