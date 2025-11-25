В Башкирии расширят перечень медицинских услуг в рамках ОМС

Впервые в программе госгарантий определили нормативы по телемедицинским консультациям в формате врач-врач и врач-пациент. Также из новшеств можно отметить введение нормативов по дистанционному мониторингу за состоянием здоровья, прежде всего для людей с сахарным диабетом и гипертонией. Увеличены нормативы по ЭКО и диспансеризации пациентов с болезнями системы кровообращения, станет больше квот для онкобольных и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для реализации нацпроекта «Борьба с гепатитом С» почти в два раза увеличили места в дневных стационарах. Впервые со следующего года за счет ОМС начнут проводить операции по пересадке почек, сообщила на заседании Госсобрания директор Территориального фонда ОМС по Республике Башкортостан Юлия Кофанова.
Сегодня, 25 ноября, депутаты в первом чтении рассмотрели проект закона о бюджете ТФОМС на 2026 год и на плановый период до 2028 года.
Планируется, что ТФОМС Башкирии из федерального фонда ОМС на 2026 год получит 77,4 млрд рублей, еще 6,2 млрд рублей выделят из казны республики, прочие межбюджетные трансферты составят 1,5 млрд. Таким образом, годовой бюджет составит более 105 млрд. В 2027—2028 годах сумма, по плановым расчетам, составит 112 млрд рублей.
Основную структуру расходов составляет оплата медицинских услуг для жителей Башкирии. Финансовое обеспечение средствами ОМС на одного застрахованного составит в 27,4 тысячи рублей, в 2027—2028 годах — более 29 тысяч рублей.
«Башинформ» писал также о том, что в региональном парламенте в первом чтении утвердили бюджет Башкирии с доходом 314,1 млрд рублей на будущий год.