В Башкирии расширят перечень медицинских услуг в рамках ОМС

Впервые в программе госгарантий определили нормативы по телемедицинским консультациям в формате врач-врач и врач-пациент. Также из новшеств можно отметить введение нормативов по дистанционному мониторингу за состоянием здоровья, прежде всего для людей с сахарным диабетом и гипертонией. Увеличены нормативы по ЭКО и диспансеризации пациентов с болезнями системы кровообращения, станет больше квот для онкобольных и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для реализации нацпроекта «Борьба с гепатитом С» почти в два раза увеличили места в дневных стационарах. Впервые со следующего года за счет ОМС начнут проводить операции по пересадке почек, сообщила на заседании Госсобрания директор Территориального фонда ОМС по Республике Башкортостан Юлия Кофанова.