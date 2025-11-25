Ричмонд
Форум «Настоящие отцы» соберёт в Хабаровске сотню отцов со всей России

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Источник: Freepik

В Хабаровске с 9 по 12 декабря пройдет Всероссийский форум «Настоящие отцы». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Основной площадкой станет Молодежный культурно-досуговый центр, который президент Владимир Путин открыл в июне этого года. На форум приедут сто отцов и столько же детей из разных регионов страны.

Взрослых ждут лекции ведущих экспертов по теме отцовства, дискуссии с обменом опытом и стратегические сессии по укреплению семейных ценностей и развитию активного родительства. Для детей подготовили творческие мастерские, игровые программы и совместные занятия с отцами.

«Форум призван поддержать институт семьи и внести вклад в продвижение идеи ответственного отцовства», — сообщили в мэрии.