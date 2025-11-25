Ричмонд
В Байкальске продают берегоукрепительные сооружения за 180 млн рублей

Объект протяженностью 185 метров расположен в микрорайоне Гагарина.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Администрация Байкальского городского поселения выставила на аукцион берегоукрепительные сооружения на озере Байкал. Объект протяженностью 185 метров расположен в микрорайоне Гагарина города Байкальска. Информация об этом размещена на сайте «РТС-Тендер».

Начальная цена лота составляет почти 180 миллионов рублей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 35,9 млн. Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 19 декабря 2025 года по московскому времени.

Победитель аукциона получит в собственность муниципальное имущество, которое предназначено для защиты береговой линии Байкала.

Победитель аукциона получит в собственность муниципальное имущество, которое предназначено для защиты береговой линии Байкала.