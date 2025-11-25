Узбекистан присоединится к договору АСЕАН о дружбе

Присоединение к документу активизирует торгово-экономические и инвестиционные связи с регионом.
Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ТАС) был подписан на Бали 24 февраля 1976 года.
Документ определяет основные принципы сотрудничества в регионе, включая строгое соблюдение законности, укрепление мира и урегулирование любых разногласий путем рациональных и гибких мер.
