Узбекистан присоединится к договору АСЕАН о дружбе

Государства-члены АСЕАН одобрили присоединение Узбекистана к договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, сообщает ИА «Дунё». Решение было принято на встрече министров иностранных дел в Куала-Лумпуре.

Источник: Курсив

Присоединение к документу активизирует торгово-экономические и инвестиционные связи с регионом.

Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ТАС) был подписан на Бали 24 февраля 1976 года.

Документ определяет основные принципы сотрудничества в регионе, включая строгое соблюдение законности, укрепление мира и урегулирование любых разногласий путем рациональных и гибких мер.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Куала-Лумпуре завершилась международная ярмарка искусств и ремесел АСЕАН 2025.