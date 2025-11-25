В следующем году в Казани обновят 11 школьных столовых

В следующем году в школах Казани Департамент продовольствия и социального питания совместно с Департаментом по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы отремонтируют одиннадцать пищеблоков. В десяти из этих учреждений ремонт будет выполнен впервые.
«Мы последовательно ремонтируем школьные столовые, полностью меняя в них не только инженерные коммуникации, оборудование и мебель, но и атмосферу. Каждая получает индивидуальный дизайн. Это важно и для детей, и для персонала столовых. Заходим в ремонтом в столовую, а получаем полноценный школьный ресторан. Львиная доля пищеблоков уже работает в новом формате», — прокомментировал эту работу мэр Казани Ильсур Метшин.
В будущем году под программу капитального ремонта школьных столовых попали еще 11 образовательных учреждений, среди них: СОШ № 1, гимназия № 3, гимназия № 19, СОШ № 25, гимназия № 52, лицей № 145, ООШ № 168, лицей № 177, гимназия № 179 и гимназия 180, а также военно-патриотический центр-школа № 67.
«Комфортные условия в школьных ресторанах и здоровое питания для учеников всех классов для нас являются одним из важнейших приоритетов. За более, чем десять лет мы планомерно шаг за шагом двигались к полному обновлению инфраструктуры школьного питания. Созданные сегодня почти две сотни школьных ресторанов позволили довести охват горячим питанием учащихся до 81%», — рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.
В рамках работ запланированы полная замена инженерных коммуникаций — электроснабжения, водоснабжения, канализации и системы вентиляции. Будет выполнена внутренняя отделка помещений, обновление всего производственного оборудования, а также закупка новой мебели и декоративных элементов для формирования уникального дизайна и атмосферы в обеденных залах.
Напомним, всего в Казани с 2019 года в ремонтные работы вложено свыше 2 млрд рублей — сегодня в городе 188 современных школьных ресторана. Летом 2024 года отремонтировано 17, в этом году модернизировали 12, что позволило увеличить количество посадочных мест в них на 291.
Комфортные условия помогли увеличить количество школьников, питающихся горячими обедами. Если в 2006 году горячим питанием было охвачено 37% детей, то в настоящее время уже 82% С учетом буфетной продукции — охват питанием составляет 100%.
Ежедневно Департамент продовольствия и социального питания обеспечивает питанием 310 тысяч казанцев, а также жителей 10 районов Татарстана. В это число входят 71 тысяча воспитанников детских садов и 5 тысяч пациентов семи городских больниц.