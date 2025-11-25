В Красноярске врачи удалили пациенту опухоль размером с футбольный мяч

Со слов врачей, 31-летний мужчина поступил к ним в крайне тяжелом состоянии. Опухоль полностью занимала полость малого таза, сдавливая сосуды и мочеточники, что в итоге спровоцировало воспаление в почках и вызвало септическое состояние.