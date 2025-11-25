Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске врачи удалили пациенту опухоль размером с футбольный мяч

В Красноярске врачи ФСНКЦ ФМБА России удалили пациенту злокачественную опухоль малого таза размером с футбольный мяч.

Источник: Freepik

Вес новообразования составил 5 килограммов.

Со слов врачей, 31-летний мужчина поступил к ним в крайне тяжелом состоянии. Опухоль полностью занимала полость малого таза, сдавливая сосуды и мочеточники, что в итоге спровоцировало воспаление в почках и вызвало септическое состояние.

«Опухоль была с распадом, поэтому постоянно кровоточила: из-за этого у пациента была анемия тяжелой степени, которая требовала переливания компонентов крови», — рассказал врач-онколог-хирург ФСНКЦ ФМБА России Руслан Хлобыстин.

Во время операции использовали аппарат cell saver, который позволяет собирать, обрабатывать кровь пациента и возвращать ее обратно.

«Это позволило избежать переливания и связанного с этим риска трансфузионных реакций», — пояснил врач-анестезиолог ФСНКЦ ФМБА России Игорь Горшунов.

Операция прошла успешно, в настоящее время пациент находится на реабилитации. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное. Ему уже отменили сильнодействующие седативные препараты.