В Красноярске врачи удалили пациенту опухоль размером с футбольный мяч

Вес новообразования составил 5 килограммов.
Со слов врачей, 31-летний мужчина поступил к ним в крайне тяжелом состоянии. Опухоль полностью занимала полость малого таза, сдавливая сосуды и мочеточники, что в итоге спровоцировало воспаление в почках и вызвало септическое состояние.
«Опухоль была с распадом, поэтому постоянно кровоточила: из-за этого у пациента была анемия тяжелой степени, которая требовала переливания компонентов крови», — рассказал врач-онколог-хирург ФСНКЦ ФМБА России Руслан Хлобыстин.
Во время операции использовали аппарат cell saver, который позволяет собирать, обрабатывать кровь пациента и возвращать ее обратно.
«Это позволило избежать переливания и связанного с этим риска трансфузионных реакций», — пояснил врач-анестезиолог ФСНКЦ ФМБА России Игорь Горшунов.
Операция прошла успешно, в настоящее время пациент находится на реабилитации. Врачи оценивают состояние мужчины как стабильное. Ему уже отменили сильнодействующие седативные препараты.