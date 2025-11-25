Ричмонд
Жителей Хабаровского края будут отправлять лечиться в Китай

Медицинский туризм поддержит правительство региона.

Источник: Хабаровский край сегодня

Вопросы регулярного обмена опытом и взаимного повышения квалификации медиков из Хабаровского края и КНР обсудили в ходе круглого стола в столице региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на площадке собрались представители Минздрава, руководители ведущих профильных учреждений региона, а также члены китайской делегации.

Начальник Бюро здравоохранения города Фуюань Хэ Цзяфэн отметил, что географическая близость краевого центра и скорое открытие пограничного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский создают прочную основу для медицинского обмена. При этом соседи видят рост интереса жителей Хабаровского края к традиционной китайской медицине.

— Для углубления взаимодействия мы готовы не только направлять наших экспертов для обмена опытом в Хабаровский край, но и активно принимать российских специалистов в наших медицинских учреждениях в Китае. Уверен, что наше сотрудничество позволит существенно повысить эффективность медицинской помощи и качество жизни жителей регионов, — сказал Хэ Цзяфэн.

В ходе обсуждения стороны обозначили ключевые направления взаимодействия на данном этапе — создание совместной рабочей группы по медицинскому сотрудничеству между Фуюанем и Хабаровским краем и проведение онлайн-консилиумов. Кроме того, планируются краткосрочные стажировки врачей России и Китая, в том числе по вопросам реабилитации, терапии хронических заболеваний и организации стационарной помощи.

По словам заместителя министра здравоохранения Хабаровского края Андрея Мощинецкого, сегодня наш регион готов адаптировать различные форматы взаимодействия с китайскими коллегами с учётом требований российского законодательства и интересов граждан. Кроме того, особый акцент делается на развитии медицинского туризма для жителей Хабаровского края — у людей появится больше возможностей получать специализированную медицинскую помощь в Китае.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Хабаровского края, взаимодействие с иностранными коллегами позволит расширить грани развития здравоохранения, что является важной частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.